Licenciamento em SP: prazo para proprietários de carro com placa 7 e 8 quitarem imposto vai até quinta-feira

Encerra na quinta-feira (31) o prazo para proprietários de carro em São Paulo com placas finais 7 e 8 quitarem o licenciamento anual obrigatório do exercício de 2024, de acordo com o calendário do Detran-SP. Neste ano, a taxa de licenciamento para todos os veículos é de R$ 160,22.

O pagamento do licenciamento 2024 deve ser feito diretamente no guichê, caixa de autoatendimento ou pelo internet banking, bastando apresentar o número do Renavam do veículo.

É importante lembrar que os bancos não podem receber a taxa do licenciamento se o automóvel tiver alguma pendência, como IPVA atrasado ou multar sem pagar. Nestes casos, será necessário quitar todos os atrasados antes de licenciar o veículo.

MULTA PARA CARRO SEM LICENCIAMENTO

Motoristas que forem flagrados conduzindo veículo não licenciado terão seu carro apreendido e serão multados em R$ 293,47, além de ganharem sete pontos na CNH.

Uma vez que o carro tenha sido apreendido, a conta sobe um pouco mais, pois o motorista terá que pagar a multa, o guincho e a diária do pátio do Detran.

DOCUMENTO DIGITAL

Quem efetuou o pagamento do licenciamento deve baixar o documento diretamente do site do Detran-SP ou do Denatran e guardá-lo no celular ou imprimir para apresentar quando for solicitado.