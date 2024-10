Dia de São Judas Tadeu: veja programação religiosa em São Paulo

A Paróquia e Santuário São Judas Tadeu, localizada na Avenida Jabaquara, na zona Sul de São Paulo, celebra nesta segunda (28) mais uma edição de sua tradicional festa em comemoração ao dia do santo das causas impossíveis. As celebrações em honra ao Padroeiro começaram às 5h, com a primeira missa, e se estenderão até a última, marcada para as 20h30.

Antes dessa última celebração do dia, haverá a apresentação musical com a Fraternidade João Paulo II, após a procissão que seguirá pelas ruas adjacentes ao Santuário.

A procissão, com a imagem de São Judas Tadeu, será na sequência da missa campal das 17h, presidida pelo arcebispo da Arquidiocese de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer.

Para receber o grande volume de devotos que vêm render graças ao santo das causas impossíveis, parte das Avenidas Jabaquara e Itacira, nos arredores do Santuário, serão interditadas.

Ao longo do dia, serão realizadas 14 missas, com intervalos de uma hora. Das 5h às 9h, todas ocorrerão na nova igreja. A partir das 10h, as missas se alternarão: uma será celebrada internamente na igreja e a outra ao ar livre, na Avenida Jabaquara.

Durante todo o dia, os fiéis poderão participar de atendimentos de confissão, bênçãos de pessoas e objetos, visitação à imagem do santo e saborear o famoso bolo de São Judas Tadeu.

A Paróquia e Santuário São Judas Tadeu está localizada na Avenida Jabaquara, 2.682, e possui fácil acesso por metrô e ônibus. O telefone é (11) 3504-5700.

Missas na igreja nova: 5h, 6h, 7h (com transmissão), 8h, 9h, 11h, 13h e 15h (com transmissão).

Missas Campais (Av. Jabaquara): 10h, 12h, 14h, 16h, 17h (transmitida pela Rádio 9 de Julho 1600 AM) e 20h30 – Missa de Encerramento.

Procissão: Após a missa das 17h

Atração musical: Fraternidade São João Paulo II.