"Novo Lázaro" é acusado pela morte de ao menos 7 pessoas

A Polícia Militar de Goiás (PMGO) confirmou a prisão de Antônio Luiz Amorim Barbosa, de 36, apelidado pelos policiais de “novo Lázaro”. De acordo com reportagem do Metrópoles, o homem foi detido no Jardim Ingá, em Luziânia, no último sábado, dia 26 de outubro.

Considerado um criminoso de alta periculosidade pela PM, Antônio seria responsável pela morte de sete pessoas, sendo cinco casos de homicídio e dois de latrocínio, roubo seguido de morte. Com conhecida ficha criminal, ele também possui uma ocorrência de lesão corporal registrada em seu nome.

Entenda o “título de Novo Lázaro”

Assim como Lázaro Barbosa deixou um rastro de violência no entorno do Distrito Federal no ano de 2021, Antônio também teria sido responsável por aterrorizar ao menos quatro municípios de Goiás, sendo eles: Anápolis, Aparecida de Goiânia, Pirenópolis e Senador Canedo.

Ele foi identificado após uma denúncia anônima e preso em cumprimento a um mandado de prisão emitido no dia 18 de outubro.

De acordo com a Polícia Militar, o homem, que atende pelo pseudônimo de “Marcos”, possui uma extensa ficha criminal e se apresenta como pedreiro ou guardador de carros na tentativa de despistar as vítimas.

Alguns de seus crimes teriam acontecido quando ele foi acolhido por suas vítimas ao circular entre as localidades citadas.