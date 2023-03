Túmulo de Lázaro Barbosa é vandalizado em Goiás; polícia descarta furto de crânio

O túmulo de Lázaro Barbosa, mais conhecido como “Serial Killer do DF”, foi vandalizado em Cocalzinho de Goiás, na última quarta-feira (15).

De acordo com o delegado Rafhael Barboza, a violação foi denunciada pelo coveiro do cemitério. A polícia não divulgou se o crime foi realizado por uma única pessoa ou por um grupo.

A Polícia Científica realizou perícia do local. Com a análise, foi descartada a hipótese de que o crânio de Lázaro tenha sida furtado durante. “Violaram apenas o túmulo”, explicou o delegado.

Assim como o corpo, o caixão estava intacto. A investigação continua.

Relembre o caso

No dia 9 de junho de 2021, o empresário Cláudio Vidal e seus filhos foram encontrados mortos com tiros e facadas em sua fazenda, localizada na área rural de Ceilândia, DF (Distrito Federal).

A esposa de Cláudio, Cleonice Marques, foi encontrada morta 72 horas depois em um córrego localizado a aproximadamente 8 km da casa em que morava. Em pouco tempo, os indícios levaram a polícia a iniciar uma caçada humana por Lázaro, que recebeu o apelido de “Serial Killer do DF”.

Ao todo, foram 20 dias de buscas pelas matas da região. Mais de 300 policiais foram dedicados à operação.

A busca terminou no dia 28 de junho, quando a polícia recebeu uma denúncia dizendo que Lázaro estava perto da casa da mãe de sua ex-mulher. Ele foi flagrado por câmeras de segurança da região e entrou em confronto com os policiais após ser abordado.

Na troca de tiros, Lázaro foi ferido e levado no porta-malas de uma viatura para a ambulância do Corpo de Bombeiros. Não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

