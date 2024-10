Avião colide com torre de transmissão na zona rural de Goiás

O piloto de um avião agrícola morreu após a aeronave se chocar contra uma torre de transmissão na zona rural de Serranópolis, região sudoeste de Goiás, na tarde de sábado (26). Conforme publicação da CNN Brasil, o homem não resistiu aos ferimentos.

Informações cedidas pela Polícia Científica revelaram que a colisão ocorreu no momento em que a aeronave se aproximava da pista de pouso, que estava a cerca de 6 quilômetros do local da queda. Seguranças que trabalham no local informaram que o acidente ocorreu perto das 17h40.

Com o impacto da batida, o avião girou e caiu aproximadamente 200 metros à frente da torre com a qual colidiu, atingindo uma área de plantio de cana de açúcar. A aeronave ficou completamente destruída com o impacto.

Quem era o piloto

De acordo com as informações publicadas até o presente momento, o piloto da aeronave foi identificado como Leonardo Meca Ticianelli, de 38 anos, natural de Jataí (GO). Ele sofreu politraumatismo fatal, com fraturas e graves ferimentos na face e perna. Os bombeiros já o encontraram sem vida.

O corpo da vítima foi encaminhado ao IML de Jataí para os procedimentos de identificação. Informações sobre o sepultamento não foram divulgadas.

Conforme dados previamente divulgados pela Polícia Científica não foram identificados indícios de falha mecânica na aeronave. As causas do acidente ainda não foram identificadas.