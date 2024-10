Trem da CPTM é grafitado em homenagem à Ayrton Senna

A CPTM inaugurou na tarde deste sábado, 26 de outubro, uma obra de arte ao ar livre em tributo ao piloto Ayrton Senna. Trata-se de um trem com 170m e oito vagões grafitados com obras especialmente pensadas para homenagear o pilo no ano em que é celebrado os 30 anos do legal de Ayrton Senna, um dos maiores nomes da Fórmula 1. O trem deverá circular pela Linha 13-Jade, e pelo Expresso Aeroporto.

Trem grafitado em homenagem a Ayrton Senna. (Governo de SP/Divulgação)

A obra é uma parceria da CPTM com a Senna Brands, empresa do grupo da família Ayrton Senna para gerenciar os ativos associados ao piloto e às marcas Senna e Senninha.

O trem, que foi grafitado por grandes nomes do graffiti e também recebeu obras em outros estilos, tem como objetivo destacar a trajetória do piloto que se tornou um dos maiores ícones do automobilismo mundial. Cada carro é responsável por representar uma fase da vida e carreira do piloto, que começou sua trajetória no Kart e se consagrou na Fórmula 1, conquistando 41 vitórias, 65 poles positions e 3 títulos mundiais.

Liberdade criativa

Conforme informações à imprensa, os artistas envolvidos na obra receberam liberdade criativa para interpretar a história do piloto, de forma a transmitir para as próximas gerações o legado deixado por Senna. A intenção é comunicar a importância e o impacto de Ayrton Senna para o esporte mundial e para a vida dos brasileiros.

Em declaração, o presidente da CPTM, Michael Cerqueira, afirmou que a companhia se sente honrada em participar das ações. “Estamos honrados em levar essa homenagem aos nossos passageiros e em contribuir ainda mais para que seu legado continue vivo na memória do Brasil”.

Ao longo dos meses de homenagens, a CPTM também recebeu uma série de exposições em suas estações, exibiu uma série sobre a vida de Ayrton Senna, desenvolveu uma campanha exclusiva com colaboradores, vídeos, exposições cronológicas e intervenções artísticas em totens digitais.