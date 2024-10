Buraco causado por vazamento de água apresenta risco a pedestres e motoristas na zona leste de SP

Os moradores da Rua Maniço do Urucum, no bairro Lageado, zona leste de São Paulo, estão em alerta por causa de um buraco aberto após um vazamento de água não reparado pela Sabesp. Recentemente, câmeras de segurança flagraram o momento em que um motociclista sofre uma queda ao passar pela via em questão. As imagens foram publicadas pelo Metrópoles.

Segundo informações, o acidente envolvendo um motociclista ocorreu na última quinta-feira, dia 24 de outubro. Apesar do susto, a vítima sofreu apenas ferimentos leves. No entanto, o ocorrido reforça a preocupação dos moradores.

Relatos revelaram que o buraco em questão surgiu aproximadamente 15 dias depois de um vazamento de água que foi reportado à Sabesp, mas não foi reparado.

Em declaração, a Sabesp informou que o reparo começará neste sábado, dia 26 de outubro, e será concluído no mesmo dia. Apesar disso, a companhia reforçou não ter recebido relatos de acidentes relacionados com o buraco.

Buraco apareceu há 2 semanas

Segundo informações de Sidnei Ferraz, dono de uma gráfica localizada na rua em questão, ao Metrópoles o buraco começou pequeno e há 2 semanas. O problema teria piorado por conta da passagem de ônibus no local.

“Acredito que, por passarem ônibus, afundou mais ainda e o vazamento de água se tornou bem maior”, revela o comerciante que confirmou não ter presenciado nenhum acidente até o momento, mas afirmou que não duvida da ocorrência dos casos, visto que a situação no local pode ser considerada “precária”.