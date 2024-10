Velório de Maguila será aberto ao público na Assembleia Legislativa de São Paulo

O velório de José Adilson Rodrigues dos Santos, o Maguila, ocorrerá das 8h às 12h desta sexta (25) na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), e será aberto ao público. O ídolo do boxe brasileiro morreu na quinta (24) por complicações de uma doença degenerativa, conhecida por Encefalopatia Traumática Crônica (ETC), ou demência pugilística.

ANÚNCIO

Leia mais:

Maguila, que tinha filho gay, falou sobre homossexualidade na TV na década de 1990: “Não é doença”

Depois da Alesp, está previsto um cortejo de carro com o caixão que levará Maguila até São Caetano do Sul, no ABC. A ideia da família é de que o ídolo do boxe nacional possa ser reverenciado pela população nas ruas do município. Familiares o aguardarão em um espaço funerário reservados para eles prestarem homenagens ao ex-atleta.

O enterro do ex-boxeador também ocorrerá nesta sexta em São Caetano. Essa cerimônia de despedida será restrita a parentes e amigos do multicampeão de pugilismo pelo Brasil. Quando o corpo deixará Alesp, bem como o nome do cemitério no ABC e o horário do sepultamento ainda não foram informados à imprensa pela família dele.

Maguila tinha 66 anos e deixa esposa e três filhos: Edimilson Lima dos Santos, Adenilson Lima dos Santos e Adilson Rodrigues Júnior. A viúva de Maguila é Irani Pinheiro, com quem foi casado por 40 anos.

O casal morava em Itu, cidade do interior do estado, onde o ex-boxeador fazia tratamento por causa da doença. Mas seu estado de saúde piorou e ele precisou ser transferido para o Hospital das Clínicas, em São Paulo, onde faleceu.

“É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Adilson Maguila, uma figura emblemática e muito querida dentro e fora do ringue. Deixa um legado inestimável no esporte e na vida de muitos brasileiros. Maguila permanecerá vivo em nossas memórias e corações”. Foi com essa mensagem que o Instagram de Maguila anunciou sua morte.