“Eu disse a ela que se não lembrasse, poderíamos repetir”: declara Jorge Valdivia após denúncia de estupro

“Devo ter saído do apartamento por volta de 12h30, pois à 1h já estava em casa conferindo algumas mensagens que chegaram naquele horário.” Este é um trecho do depoimento de Jorge Valdivia, que teve que prestar depoimento após enfrentar uma denúncia pelo crime de estupro, à qual foi acrescentada outra na tarde de terça-feira, da mesma natureza.

Foi em “Contigo en la Mañana” onde entregaram parte do depoimento do “Mago”, que insiste que teve relações sexuais com a denunciante, mas que foram consensuais.

Segundo sua versão, houve uma relação de “paquera” que começou dias depois do encontro em um restaurante de comida peruana e posteriormente terminou no apartamento da mulher. Valdivia garantiu que tudo foi consensual, mencionando que estava ciente do ocorrido.

A refeição e a visita ao apartamento da mulher ocorreram num domingo e depois na manhã de segunda-feira conversaram. “Na segunda-feira de manhã recebi algumas mensagens dela e não consegui responder em um minuto, mas depois liguei para ela e ela me perguntou o que havia acontecido, ela me disse que não se lembrava e que estava com dor de cabeça.” Valdívia assegurou.

Mas houve uma segunda conversa, onde a denunciante confessou que o ex-namorado os viu tendo relações íntimas do lado de fora do prédio. “Perguntei a ela como sabia que ele a tinha visto. Ela me contou que havia contado ao ex que eu ia fazer uma tatuagem. Ele me contou que o namorado tinha nos visto agarrados no primeiro andar, o que me pareceu estranho, já que não vou cuidar do meu ex.”

“Quero ressaltar que enquanto estávamos no apartamento não a vi consumir nada, também não consumi nada, pelo menos ela não consumiu nada na minha frente. Tudo correu muito rápido em casa”, acrescentou o ‘Mago’.

Ele então insistiu que houve um flerte. “Enquanto eu via essa pessoa tivemos um flerte entre sábado e domingo e terminou com ele a convidando para o restaurante. “Antes só falávamos sobre tatuagens.”

“Também tivemos mensagens na segunda-feira, onde quando ela me disse que não lembrava, ela também riu da situação e eu disse a ela que se ela não lembrasse poderíamos repetir. Enquanto estávamos no apartamento, ela estava ciente da interação sexual, nunca foi forçada, nunca me pressionou ou me disse para parar”, confessou Valdivia.