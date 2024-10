Diretor do Hospital de Heliópolis é exonerado após escândalo de fraude em ponto eletrônico

Foi anunciada na última quarta-feira (23) a exoneração do diretor-geral do Hospital de Heliópolis, na Zona Sul de São Paulo. De acordo com reportagem publicada pelo G1, a decisão foi tomada após denúncias sobre fraudes no ponto eletrônico da unidade de saúde.

Abraão Rapoport foi exonerado conforme determinação do secretário da saúde, Eleuses Paiva, que nomeou o médico José Luiz Gomes do Amaral, seu assessor direto, como diretor interino do hospital.

Ainda no dia 23, a secretaria publicou uma nota reforçando a abertura de uma investigação contra dois médicos que foram flagrados batendo o ponto no hospital e deixando a unidade logo em seguida.

“Após graves denúncias que vieram a público a respeito do Hospital de Heliópolis, o secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva, determinou a exoneração do diretor. Também foi aberta sindicância para apurar todos os casos mencionados e determinar responsabilidades”.

O caso também deverá ser investigado pelo Ministério Público de São Paulo em duas frentes: criminal e de improbidade administrativa.

Entenda o caso

Os médicos Lawerence Aseba Tipo e Fulvio Alessandro Oliveira foram filmados pela reportagem do SBT saindo da unidade de saúde após baterem o ponto sem completar a rotina de trabalho no local.

Conforme a reportagem, Lawrence, que é urologista, receberia um salário de R$5.394 para trabalhar dois dias por semana no Hospital Heliópolis, mas usava o expediente para correr nas ruas do bairro. Já Fulvio, cardiologista, receberia R$19.429,79 para atuar no hospital três vezes na semana, com carga horária semanal de 24 horas.