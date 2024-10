Saiba quem era o personal trainer assassinado a tiros em Pernambuco; esposa dele morreu 8 meses antes

A Polícia Civil investiga a morte do personal trainer Giovanny Diniz Carvalho, de 36 anos, que foi baleado na porta de casa, em Petrolina, em Pernambuco, na noite de segunda-feira (21). Um suspeito pelo crime, que é policial militar, foi preso. A esposa da vítima, a também personal trainer Aila Pimenta, de 32, faleceu há oito meses após tomar um choque elétrico enquanto tirava roupas do varal.

ANÚNCIO

Um vídeo mostra o momento em que Giovanny foi baleado, no bairro Padre Cícero (ATENÇÃO: Imagens fortes):

O vídeo mostra que Giovanny correu e tentou se defender, dando chutes no criminoso. Porém, o homem que estava encapuzado, atirou pelo menos sete vezes e matou a vítima. Ele fugiu em seguida, mas acabou preso na manhã desta terça-feira (22).

A motivação do homicídio ainda é desconhecida. O caso segue em investigação na Delegacia de Homicídios de Petrolina, onde o PM preso ainda será ouvido.

Morte da esposa

O personal trainer era viúvo há oito meses, quando sua esposa faleceu em um acidente doméstico. A mulher tirava roupas do varal, que estava preso no suporte do ar-condicionado, quando recebeu um choque elétrico e não resistiu.

Na ocasião, Giovanny também ficou ferido ao tentar salvar Aila, sendo que chegou a ficar hospitalizado. A filha mais velha do casal, de 6 anos, também tomou um choque na ponta dos dedos ao desligar o disjuntor. A menina também recebeu atendimento médico.

Giovanny e Aila ainda eram pais de outros dois filhos, de 2 e 1 ano.