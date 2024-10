Como se forma um ciclone extratropical?

Os ciclones extratropicais se formam em áreas fora da região tropical da Terra quando a pressão atmosférica fica muito baixa e ocorre um movimento dos ventos em sentido circular e horário de baixo para cima, de acordo com dados da Climatempo.

ANÚNCIO

Quando mais baixa for a pressão atmosférica no local, mas forte será o movimento do ar de baixo para cima em toda a área que cerca o centro de baixa pressão, favorecendo a formação de nuvens do tipo cumulonimbus, que favorece a ocorrência de tempestades.

De acordo com a Climatempo, com a queda da pressão ocorre uma diferença de pressão nas regiões próximas ao centro do ciclone. Quanto maior for a diferença, maior será a velocidade dos ventos, que podem chegar a 120 km/h em casos de ciclones mais perigosos.

Esses tipos de ciclones são bastante comuns no Uruguai, norte e leste da Argentina e no litoral do Rio Grande do Sul, de acordo com os meteorologistas, e podem vir acompanhados de frentes frias formadas na Antártica.

POR ONDE VAI PASSAR ESSE CICLONE QUE SE FORMA NA QUINTA-FEIRA?

O ciclone que se forma nesta quinta-feira entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul deve se afastar rapidamente para alto-mar já na sexta-feira, se afastando da costa brasileira, e não deve avançar pela costa brasileira.

Na região sudeste do país, onde fica São Paulo, o que pode ser sentido é alteração nos ventos e nas marés na região do litoral entre sexta-feira e sábado. O mar fica agitado também, de acordo com os especialistas, no litoral do Rio de Janeiro.