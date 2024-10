VÍDEO: Homem morre após carro cair em rio no ABC Paulista; polícia apura se ele foi empurrado após batida

Homem de 35 anos morre após carro que dirigia cair no Rio Tamanduateí, em Santo André, no ABC Paulista

A Polícia Civil investiga a morte de um homem de 34 anos, que conduzia um carro branco que caiu no Rio Tamanduateí, em Santo André, no ABC Paulista, na madrugada desta segunda-feira (21). Testemunhas relataram que a vítima foi atingida na traseira por outro veículo e foi empurrada, caindo na água. No entanto, esse outro condutor que teria se envolvido na batida não ficou no local.

Um vídeo divulgado pela página “Viva ABC” mostra o carro no rio (assista abaixo):

O acidente aconteceu por volta da meia-noite e meia, na Avenida dos Estados, na altura do Bairro Vila Metalúrgica. No trecho em questão, não há muretas de proteção no rio.

Em entrevista à TV Globo, o frentista Wagniton Souza, que trabalhava em um posto de combustíveis na avenida, disse que viu quando o motorista do carro branco foi atingido na traseira por outro veículo e acabou sendo empurrado para dentro do rio.

“Rapaz parou no farol. Veio o carro lá de cima, aí bateu na traseira dele e o outro perdeu o controle. Caiu dentro do rio. Ele perdeu o controle. Ele estava parando no semáforo e o outro bateu atrás e fugiu”, afirmou o frentista.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e, no local, os socorristas tentaram reanimar a vítima, mas ela não resistiu.

Peritos da Polícia Civil estiveram no local e fizeram as análises sobre as causas do acidente. Os agentes buscam imagens de câmeras de segurança que possam ter registrado o momento exato da batida, pois isso pode ajudar a identificar o outro condutor que estaria envolvido e teria fugido sem prestar socorro.