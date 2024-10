Traficante ‘Peida Leite’ ganha fama nacional com suposta calcinha vermelha

As redes estão fazendo a festa com o apelido e a suposta lingerie do traficante

Na quarta-feira da semana passada (16), a polícia capixaba prendeu um perigoso traficante, Rhuan Cannygia Chenneman Batista. A questão é que o assunto ganhou repercussão nacional graças ao apelido do criminoso, da alta hierarquia do Primeiro Comando de Vitória (PCV), inspirado no PCC: Peida Leite. No fim de semana, o X ganhou ainda mais repercussão quando usuários suspeitaram que Peida Leite usava uma calcinha vermelha no momento da prisão, em Vila Velha (ES).

ANÚNCIO

No X, uma usuária reagiu dizendo que “parece que o Peida Leite estava de calcinha ou eu estou louca?”.

Rhuan Cannygia Chenneman Batista, conhecido como Peida Leite, é membro do Primeiro Comando de Vitória (PCV) e aliado do criminoso mais procurado do estado, Fernando Moraes Pimenta, o Marujo.

Foragido desde 2019, quando escapou da penitenciária de Cariacica, Peida Leite era responsável pelo tráfico no bairro São Geraldo, na cidade. E, também, em pontos do bairro Aribiri, em Vila Velha, de acordo com o coordenador do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat), Alan Moreno de Andrade.