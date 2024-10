Suspeito de tentar estuprar e matar mulher grávida teria feito ameaças por vídeo

Na manhã desta segunda-feira, 21 de outubro, a Polícia Civil de Guarabira (PB) prendeu Charles Agostinho de Oliveira, de 22 anos, sob suspeita de tentar assassinar e estuprar a ex-companheira, grávida de 9 meses. Conforme reportagem do portal T5, o homem foi preso no centro da cidade após um mandado de prisão preventiva ser emitido em seu nome.

Informações cedidas pelo Delegado Wagner Dorta, responsável pelo caso, revelam que o homem foi considerado um “indivíduo extremamente perigoso” que teria atacado a ex-companheira grávida. A mulher, que deu à luz neste sábado (19) segue hospitalizada junto com o bebê.

Ameaças por vídeo

Conforme o delegado, Charles teria invadido a casa da vítima e destruído o enxoval do bebê. Ele utilizou uma faca para rasgar os itens e registrou a ação por meio de vídeos, enviados por WhatsApp para sua ex-companheira.

Segundo a equipe de policiais envolvida no caso, a prisão do suspeito é um grande passo na resolução do caso e já representa um “passo importante para garantir a segurança da vítima e de sua família”.

Na sequência, Charles será encaminhado para uma audiência de custódia e deverá permanecer preso enquanto aguarda julgamento.