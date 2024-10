VÍDEO: Motociclista escapa por segundos de ser atropelada por trem em SP; imagens impressionam

Motociclista se arrisca, tenta atravessar linha férrea com a cancela fechada e escapa por segundos de ser atropelada por trem, no interior de SP

Uma motociclista de 57 anos escapou por questão de segundos de ser atropelada por um trem em Catanduva, no interior de São Paulo. Imagens que circulam nas redes sociais mostram que ela não respeitou a ordem de parada por conta da aproximação da locomotiva e tentou atravessar. Porém, bateu na cancela e caiu nos trilhos, sendo que um pedestre que viu a cena a salvou (veja no vídeo abaixo).

O caso aconteceu no último dia 3 de outubro, mas agora as imagens começaram a viralizar. O vídeo mostra quando o sinal sonoro passou a ser emitido, alertando sobre a aproximação do trem, e a cancela abaixou. Porém, a motociclista se arriscou e tentou fazer a travessia da linha férrea mesmo assim, quando acabou batendo contra a barreira e caiu nos trilhos.

A motocicleta ficou no chão, enquanto a mulher tentava levantar o veículo, sem sucesso. Um pedestre que passava pelo local viu a cena e tentou ajudar a motociclista, sendo que retirou a mulher segundos antes da chegada da locomotiva. O veículo acabou sendo arrastado por alguns metros até que o maquinista conseguiu parar o trem.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e atendeu a motociclista. Apesar de muito assustada, ela não ficou ferida.

A mulher não foi encontrada para comentar o caso até a publicação desta reportagem.