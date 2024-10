Médico de 27 anos morre em acidente com carro de luxo no interior de São Paulo

O médico Felix Rosa, de 27 anos, morreu na hora após um acidente envolvendo seu carro, uma BMW, na Rodovia Orlando Quagliato (SP-327), na tarde de sábado (19), em Ourinhos (SP). Uma jovem de 24 anos, que era namorada da vítima e também estava no veículo, foi socorrida em estado grave.

Segundo a Polícia Rodoviária, a BMW em que o casal estava aquaplanou próximo ao km 31 da via e bateu contra uma árvore no canteiro lateral. Com o impacto, o veículo ficou preso entre a árvore e um barranco.

Equipes de resgate foram acionadas e constataram a morte de Felix Rosa no local. A namorada dele, Anna Jullia Polisini Tirolli, foi resgatada em estado grave e encaminhada para a Santa Casa de Ourinhos.

Felix Rosa era formado pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (SP). Em nota nas redes sociais, a universidade lamentou:

“É com grande pesar que a Faculdade de Medicina FACERES comunica o falecimento do Dr. Felix Rosa, querido egresso da Turma 10 da Faceres”, diz a nota.

O jovem médico era residente na Santa Casa Municipal de São Carlos (SCMSC), que também emitiu uma nota de pesar nas redes sociais:

“A Santa Casa lamenta profundamente o falecimento do médico residente Dr. Felix Rosa, reconhecido por sua dedicação e cuidado com os pacientes. Expressamos nossas sinceras condolências à família, amigos e colegas, desejando força neste momento difícil”, diz o comunicado.