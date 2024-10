São Paulo entra em alerta para tempestades que devem cair de hoje até domingo

Após uma semana lidando com o pior apagão que a cidade já viveu em função do temporal que caiu na semana passada, a região metropolitana de São Paulo se prepara para enfrentar três dias de chuvas intensas, com ventos fortes e queda de granizo, de acordo com alertas meteorológicos.

ANÚNCIO

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a tempestade chega a São Paulo vinda do Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira à noite, mas deve se intensificar no sábado e atingir com mais força as regiões de Araçatuba, Bauru, Campinas, Franca, Barretos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba e Serra da Mantiqueira, onde o acumulado de chuva deve chegar a 200 mm.

Na região metropolitana de São Paulo e Baixada Santista os acumulados esperados são de 95 mm e 100 mm, respectivamente.

Para evitar novas surpresas, governo e prefeitura estarão com todos os servidores de plantão para o caso de uma nova situação emergencial. O Governador Tarcísio Freitas criou um gabinete de crise que deve se reunir em caso necessidade durante todo o final de semana.

Ontem representantes da Enel estiveram reunidos com a Prefeitura e o governo do Estado durante quatro horas para discutir um plano de contingência para as novas chuvas e entraram em acordo para que um representante da ENEL fique na central de monitoramento da Prefeitura e do Governo do Estado e a empresa de energia disponibilize todos os caminhões neste final de semana para retirar árvores caídas sobre a fiação, se necessário.