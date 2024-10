Filhas de brasileira morta em Portugal seguem no país enquanto pais reclamam da falta de informações

As filhas da brasileira Iara Barbosa dos Santos, de 42 anos, morta em um acidente de trânsito em Portugal, seguem aos cuidados de membros da igreja frequentada pela família em Lisboa. Conforme reportagem publicada pelo Metrópoles, os pais das meninas seguem relatando dificuldades em embarcar para o país devido a “desinformação.

Iara morreu em um acidente de trânsito na última segunda-feira, 14 de outubro, na Ponte Salgueiro Maia, em Santarém, bairro de Lisboa. Natural do Rio de Janeiro, a mulher morava em Portugal com as filhas de 9 e 15 anos, e trabalhava como motorista.

A brasileira seguia para o trabalho quando sua moto foi atingida por uma minivan. Ela não resistiu aos ferimentos e faleceu após o acidente. Diante da notícia sobre a morte da mulher, amigos e membros da igreja frequentada por ela em Portugal iniciaram uma campanha nas redes sociais para alcançar familiares de Iara no Brasil.

Por meio do Facebook, Marcos Aurelio, pai da filha mais nova de Iara, declarou que está com dificuldades de falar com a menina, que segue sob os cuidados de membros da igreja em Portugal.

“Eu, Marcos Aurelio, sou pai da Iasmin, filha mais nova da Iara, e o Alexandre, pai da Ana Beatriz, estamos ainda no Brasil e com dificuldades de ir para Portugal, pois estamos com muita desinformação. Ainda não tivemos contato com as meninas. Por favor, nos ajudem”, pediu o homem.

“As filhas da Iara estão bem”

Por meio de uma publicação nas redes sociais, Bruno Anaiana, membro da congregação religiosa frequentada pela família em Portugal, afirmou que as meninas estão bem e sob cuidados de líderes da igreja.

“Venho por meio desta pedir a todos os amigos de Iara Barbosa dos Santos, os quais estão preocupados com toda a situação, que saibam que o acontecido está sob controle, e que as filhas da Iara estão bem. Estão sob os cuidados dos pastores da igreja dela. Ontem estive no local e falei com as filhas dela, e vos confirmo que estão bem”.

A despedida à Iara foi realizada às 10h30 da manhã da última quinta-feira, 17 de outubro, na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e seu corpo foi cremado em Santarém. Nas redes sociais, conhecidos e amigos lamentaram a morte da brasileira.