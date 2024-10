VÍDEO: Acidente marca exibição do ‘globo da morte’ em circo no interior de SP; artistas não se feriram

A apresentação da atração “globo da morte” foi marcada por um acidente em um circo instalado em Bauru, no interior de São Paulo. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra quando quatro motociclistas participavam do show e, em um determinado momento, três deles colidiram (assista abaixo). É possível ouvir os gritos do público, mas, apesar do susto, os artistas não ficaram feridos.

O caso aconteceu na noite do último domingo (13) no Circo Stankowich, que estava instalado na Avenida Nações Unidas. As imagens mostram quando os artistas faziam as manobras nas motocicletas, sendo que três deles perderam o equilíbrio e colidiram. O quarto continuou rodando com o veículo no globo.

Logo, outros funcionários do circo apareceram para ajudar os artistas. O circo informou que, apesar do acidente, nenhum deles ficou ferido e todos passam bem.

Pessoas que estavam no circo ficaram assustadas e disseram que, depois do ocorrido no “globo da morte”, as apresentações foram encerradas e as luzes do circo apagadas.