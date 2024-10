Polícia procura suspeito de oferecer doces para atrair e estuprar meninas no Dia das Crianças, em SP

Menina de 6 anos contou que ela e vizinha foram estupradas por homem que ofereceu doces no Dia das Crianças, no Guarujá

A Polícia Civil procura por um suspeito de estuprar duas meninas, no Guarujá, no litoral de São Paulo. Uma das vítimas, de 6 anos, contou aos pais que o homem ofereceu doces para ela e uma vizinha no Dia das Crianças e, quando elas foram até o veículo para pegar, ele disse que as levaria para dar uma volta. Em um determinado local, o agressor parou e as violentou.

Conforme o boletim de ocorrência, o crime ocorreu na noite do último sábado (12), no bairro Jardim Primavera. A vítima contou que brincava com a vizinha, quando o homem se aproximou em um carro vermelho e ofereceu doces para as duas. Elas foram, mas ele passou a circular com o carro e, quando parou, as obrigou a fazer sexo oral nele. Depois, as estuprou.

Na sequência, o motorista deixou as crianças e fugiu. As meninas voltaram para casa e só na segunda-feira (14) a que tem 6 anos reclamou para os pais que estava com dores nas partes íntimas. Ela foi levada até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), que acionou a Polícia Militar.

No local, os agentes conversaram com o pai da menina, que repassou o relato da filha. Assim, a vítima foi levada ao Instituto Médico Legal (IML) para passar pelo exame de corpo de delito. Já a vizinha não chegou a procurar a polícia.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) confirmou que o caso foi registrado como estupro de vulnerável na Delegacia do Guarujá, mas não repassou outros detalhes por “envolver menor de idade”. Os agentes trabalham para tentar identificar o suspeito.