Motorista de Porsche fugiu a pé após acidente que causou a morte de uma jovem de 19 anos

A jovem Isabelly Felix, de 19 anos, morreu após a moto em que estava com o namorado ser atingida por um Porsche Cayman que teria furado o sinal vermelho. Segundo informações do portal GMC Online, o motorista do veículo abandonou o carro de luxo e fugiu a pé do local do acidente.

O caso foi registrado no último sábado, 12 de outubro, no cruzamento das avenidas Gastão Vidigal e Petrônio Portela em Maringá, Paraná. Na ocasião, Isabelly e o namorado cruzavam a via na moto quando foram atingidos pelo veículo de luxo. A jovem morreu no local em decorrência de múltiplos ferimentos, enquanto seu namorado foi socorrido com vida e levado ao hospital em estado grave.

Segundo informações, o motorista do Porsche teria deixado o veículo em frente a uma farmácia nas proximidades do local e fugiu a pé. O veículo em questão foi apreendido pelas equipes de investigação.

Histórico conturbado

Conforme a reportagem, o caso está sendo investigado pela Delegacia de Trânsito, que conta com apoio da Secretaria de Mobilidade Urbana na análise das imagens das câmeras que registram o tráfego no cruzamento em questão. Com base nestas imagens será possível identificar como ocorreu o acidente.

Em declaração, Gilberto Purpur, secretário de Mobilidade Urbana, já é possível saber que o acidente envolveu imprudência no trânsito e excesso de velocidade. “A gente está analisando o caso, inclusive vendo os tempos do semáforo para ver o que ocorreu e entender a colisão, que foi grave, mas tudo foi questão de imprudência e excesso de velocidade praticada”.

Ainda conforme informações divulgadas pela reportagem, já se sabe que o Porsche em questão tem ao menos 10 multas de trânsito. O condutor, que não teve sua identidade revelada, tem uma ficha extensa de infrações de trânsito e chegou a ter o direito de dirigir suspenso por ao menos 12 vezes, além de duas cassações da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).