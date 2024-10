Eleições em SP: Hoje tem o primeiro debate do segundo turno

Os candidatos que disputam a eleição para Prefeito em São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (Psol) se enfrentam nesta segunda-feira no primeiro debate do segundo turno, promovido pela TV Band, às 22h30.

ANÚNCIO

Sem Marçal e sua estratégia de confronto que acabou gerando ataques pessoas e físicos, o confronto desta noite promete ser mais tranquilo e não contará com seguranças pessoais e regras estritas para evitar violência, como ocorreram nas versões anteriores.

O debate ocorre no exato momento em que a cidade de São Paulo enfrenta uma crise gerada por fortes chuvas que provocaram apagão na Capital e em cidades da Grande São Paulo, e certamente o tema servirá de munição para o candidato da oposição

Regras do Debate

Com três blocos, o debate começa com os candidatos respondendo a uma pergunta comum e em seguida terão 15 minutos cada para administrar suas perguntas e respostas.

No segundo bloco, responderão perguntas dos jornalistas do Grupo Bandeirantes e no terceiro bloco será repetida a dinâmica do primeiro bloco, com perguntas sorteadas e tempo para que os candidatos perguntem e respondam questões.

Os candidatos , assim como nos outros encontros, não poderão usar material de campanha e a quantidade d assessores no estúdio será limitada.

Caso um dos candidatos falta, o programa prosseguirá com uma das cadeiras vazias.

Além do debate da Band, há pelo menos mais quatro marcados: