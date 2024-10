Rajada de vento foi a maior dos últimos 29 anos na cidade de São Paulo

A rajada de vento registrada durante o temporal que atingiu a cidade de São Paulo na noite desta sexta-feira, 11 de outubro, foi a maior dos últimos 29 anos na cidade de São Paulo, chegando a 107,6 quilômetros por hora na estação da Defesa Civil, localizada na zona sul. Ou seja, algo com tanta potência não era visto desde 1995, quando o órgão começou a fazer a medição.

A força do vento derrubou árvores em diversos bairros da capital paulista e uma pessoa morreu na região do Campo Limpo, na zona sul. Os bombeiros contabilizaram 140 árvores caídas e milhares de casas seguem sem luz.

A chuva veio com bastante intensidade e ventos fortes, como previu a meteorologia, e no começo da noite o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura decretou estado de atenção para alagamento em toda a capital paulista a partir das 19h30, incluindo as marginais Pinheiros e Tietê.

Para este sábado, 12 de outubro, feriado nacional do Dia de Nossa Senhora Aparecida, a previsão é de mais chuva no decorrer do dia. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de perigo para tempestade para todo estado de São Paulo neste sábado.

Interior e Grande São Paulo

Em Cotia, na Grande São Paulo, a queda de um muro no Jardim Josemar deixou duas pessoas feridas em estado grave e uma com leves escoriações. As vítimas estão sendo atendidas no Hospital Regional da cidade. Próximo, em Taboão da Serra, a estrutura metálica de um posto de gasolina colapsou parcialmente sobre um veículo e também houve queda de uma torre de transmissão celular.

Já no interior, na cidade de Sorocaba, a chuva forte e as rajadas de vento causaram a queda de oito árvores e uma casa ficou sem telhado. Em Presidente Prudente,choveu granizo, deixando um trecho da Rodovia Raimundo Maiolini coberto de gelo, e casas também ficaram sem telhado.