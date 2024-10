Dia das Crianças: shoppings oferecem oficinas, teatro e até show de rock para os pequenos em SP

O Dia das Crianças é celebrado neste sábado (12), mas os shoppings da Capital e Grande São Paulo estão com atrações que podem ser conferidas durante todo o mês de outubro. Entre as atividades estão uma exposição de brinquedos antigos, uma oficina gastronômica, apresentações teatrais e até um show de rock voltado ao público infantil. A maioria das atividades é gratuita, mas também há eventos pagos.

ANÚNCIO

O Metro World News selecionou algumas dessas atrações. Veja abaixo:

Shopping ABC

O Shopping ABC, localizado em Santo André, no ABC Paulista, trouxe a atração “Brinquedos que contam história”, com apoio Museu de Brinquedos de Petrópolis, onde as crianças e seus pais podem fazer uma verdadeira viagem no tempo. Lá, é possível ver exposição de itens representativos na infância, além de se divertirem na estação de “Jogos de Tabuleiro”, estação de “Games” e a na “Brinquedoteca” com objetos manuais.

O objetivo é apresentar ao público infantil os brinquedos que marcaram época, além de levar nostalgia aos pais, para que eles explorem e se divirtam juntos em estações lúdicas e temáticas.

O espaço gratuito fica disponível até o dia 20 de outubro, na Praça de Eventos no Piso 1. A atração conta também com a estação “Risque e Rabisque”, além de espaços instagramáveis com um memorável Carrossel e Teatro com Fantoches.

O Shopping ABC fica na Avenida Pereira Barreto, número 42, em Santo André.

Shopping Penha

O Shopping Penha, que fica na Zona Leste da Capital, também está com uma programação cheia de diversões para os pequenos. Nos dias 12, 20 e 27 de outubro, sempre das 14h às 16h30, princesas, heróis, entre outros personagens de filmes e desenhos, visitam o estabelecimento para tirar fotos e encantar as crianças.

ANÚNCIO

Para os amantes de velocidade, o estabelecimento também conta com uma novidade: uma pista de kart. Localizada no Piso G3, ela abre todos os dias, incluindo feriados, das 14h às 22h. O passeio disponibiliza baterias de 20 minutos, e valores de R$ 60 reais para crianças e R$ 80 reais para os adultos.

O Shopping Penha fica na Rua Doutor João Ribeiro, número 304, em Penha de França.

Shopping Frei Caneca

O Shopping Frei Caneca, localizado na Consolação, terá uma programação especial neste sábado. O espaço “Frei Canequinha” terá distribuição de pipoca e algodão doce, das 14h às 20h, além da “Oficina do Cabelo Maluco”.

Às 15h, os pequenos poderão assistir ao espetáculo teatral “O Reino do Grande Mágico”, sendo que os personagens vão atender aqueles que quiserem tirar fotos. Depois, às 17h, as crianças poderão seguir nas oficinas para fazer penteados criativos. Toda a programação é gratuita.

O estabelecimento fica na Rua Frei Caneca, número 569, na Consolação, em São Paulo.

Shopping SP Market

O Shopping SP Market, localizado na Zona na Sul de São Paulo, também celebra o mês das crianças em grande estilo. Uma das principais atrações é o Parque da Mônica, inspirado no universo de histórias do Mauricio de Sousa, que conta com 12 mil metros quadrados. Ele é o maior parque indoor da América Latina. Os ingressos variam de R$ 95 a R$ 350.

Outra opção exclusiva do empreendimento é o Hello Park, primeiro parque multimídia do Brasil, e a House Of Choices, que conta com mais de 1 mil metros quadrados e oferece aos fãs de fotografia experiências imersivas e ambiente interativo 100% instagramável. O empreendimento ainda oferece Brinquedoteca Tia Docinho, além do parque indoor Neo Geo Family e o cinema.

O SP Market fica na Avenida das Nações Unidas, número 22540, em São Paulo.

Atrium Shopping

O Atrium Shopping, localizado em Santo André, no ABC Paulista, também prepara um show especial para celebrar o mês das crianças. No próximo dia 26 de outubro, às 19h, o estabelecimento contará com o musical “Beatles for Kids”, que reúne os maiores sucessos da banda inglesa, como “I Want to Hold Your Hand”, “Help”, “All My Loving” e “Something”.

Pais e filhos poderão conferir a trajetória da banda mais famosa de todos os tempos, contada de maneira interativa, com brincadeiras, animações e muita música. O evento, gratuito, será realizado no Piso 2.

Além disso, o shopping conta com outros eventos para os pequenos, como apresentações teatrais gratuitas nos dias 12, 20 e 27.

O Atrium fica na Rua Giovanni Battista Pirelli, número 155, na Vila Homero, em Santo André.

Shopping Taboão

O Shopping Taboão, que fica em Taboão da Serra, na Região Metropolitana de São Paulo, também conta com atrações voltadas para a diversão dos pequenos. Até o dia 25 de outubro, as crianças radicais, de 4 a 12 anos, podem conferir o “Sonic Adventure Park”.

A atração conta com tirolesa, parede de escalada, escorregadores, piscina de bolinhas, pula-pula e uma área de games. O evento é pago, sendo que meia hora custa R$ 40 e uma hora, R$ 55.

O estabelecimento também conta com o Humberto Circus, que traz atrações como o eletrizante Globo da Morte, cada apresentação é uma verdadeira aventura para os sentidos.

Os pequenos também podem brincar no Ita Center Park, que conta com brinquedos como o clássico Dumbo até o emocionante Booster. Também estão disponíveis os passeios com os minicarros elétricos da Dionelly Brinquedos, a Game Station e a programação de cinema para todas as idades. O valor dessas atrações podem ser conferidas nos locais.

O Taboão Shopping fica na Rodovia Régis Bittencourt, número 2.643, em Taboão da Serra.

Continental Shopping

O Continental Shopping, localizado no Parque Continental, em São Paulo, também preparou uma atração gastronômica especial para celebrar o Dia das Crianças. A “Oficina de Cupcakes” será realizada nos dias 12,13, 19 e 20 de outubro, das 14h às 20h, no terceiro piso.

Durante a atividade, as crianças podem decorar seus cupcakes com coberturas variadas, confeitos coloridos e enfeites divertidos. O agendamento, feito no local, está sujeito à disponibilidade de vagas.

O estabelecimento fica na Avenida Leão Machado, número 100, em São Paulo.