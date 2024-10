Resultado da Quina 6556 desta sexta-feira

O concurso 6556 da Quina sorteia hoje (dia 11) um prêmio acumulado estimado em R$ 7,4 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados para a Quina desta sexta-feira:

11, 15, 51, 65, 68

SORTEIO DE ONTEM

No sorteio de ontem não houve ganhadores na faixa principal de premiação da loteria, mas vinte e quatro apostas acertaram a quadra e ganharam R$ 18.047,96. Na faixa do terno, 2.927 apostas levaram para casa R$ 140,93. A Quina premia também apostadores que acertam apenas duas dezenas. Neste sorteio foram 77.543 e cada um ganhou R$ 5,31.

FERIADO NO SÁBADO

Em função do feriado de sábado, Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, todos os sorteios de loteria foram antecipados para esta sexta-feira, dia 11. No sábado não haverá nenhum sorteio.