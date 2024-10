Falha prejudica circulação na Linha 15-Prata do monotrilho em SP; ônibus do Paese foram acionados

Uma falha de energia prejudica a circulação da Linha 15-Prata do monotrilho, em São Paulo, na manhã desta sexta-feira (11). O problema ocorre na região da estação São Mateus, sendo que a operação é realizada apenas entre as estações Vila Prudente e Jardim Planalto, com veículos com velocidade reduzida. No trecho até a estação Jardim Colonial, a operação foi interrompida.

Conforme o Metrô, a falha foi registrada por volta das 8h30. Enquanto os técnicos trabalham para restabelecer a circulação, ônibus do sistema Paese foram acionados para atender aos passageiros no trecho.

“Em razão da oscilação na rede de alimentação elétrica, desde às 8h30 os trens da Linha 15-Prata circulam somente entre as estações Vila Prudente e Jardim Planalto. De Jardim Planalto a Jardim Colonial a circulação está interrompida. O Metrô acionou os ônibus do sistema Paese para atender esse trecho, trabalha com as equipes de manutenção para a resolução da falha e pede desculpas pelo transtorno causado aos passageiros”, informou o Metrô.