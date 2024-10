Jovem de 18 anos é preso em flagrante com moto de chassi adulterado e porções de maconha e cocaína em São Paulo

Na manhã desta quinta-feira, dia 10 de outubro, um jovem, de 18 anos, foi preso em flagrante com uma moto de chassi adulterado e porções de maconha e cocaína, em Itapetininga, município localizado no estado de São Paulo.

De acordo com o portal de notícias G1, o Boletim de Ocorrência (BO) informa que policiais do Setor de Investigações Gerais cumpriram o mandado judicial de busca domiciliar na Vila Regina.

No local, as equipes encontraram a moto com o chassi adulterado, porém o jovem não estava no endereço. Ele foi localizado posteriormente.

Durante uma vistoria na residência, também foram encontradas 49 porções de cocaína e aproximadamente 442 gramas de maconha. O jovem foi preso em flagrante e deve responder pelo crime de tráfico de drogas. Ele aguarda decisão da Justiça.

Homem de 45 anos é preso suspeito de invadir a casa da mãe e agredi-la em Sorocaba, SP

Na última terça-feira, dia 08 de outubro, um homem, de 45 anos, foi preso suspeito de invadir a casa da mãe e agredi-la, na Vila Helena, em Sorocaba, município no interior de São Paulo.

De acordo também com o G1, a vítima, de 81 anos, possuía medida protetiva judicial que impedia o filho de se aproximar dela.

A Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada pelo neto da mulher, que não teve a identidade divulgada. Ele informou sobre a presença do agressor na residência. A vítima também acionou um alerta por meio de um aplicativo de celular que auxilia mulheres vítimas de violência doméstica.

No imóvel, a GCM encontrou a idosa chorando e bastante abalada. O suspeito estava nervoso e resistiu à prisão. Ele disse que já havia descumprido a medida protetiva antes, e que deveria ser liberado dessa vez.

Conforme a vítima relatou aos agentes, o filho havia batido em seu portão e se identificado como um funcionário dos Correios. Quando abriu, ela foi empurrada e teve a casa invadida.

Ainda de acordo com o relato, o suspeito foi direto ao banheiro para tomar banho e, em seguida, procurou por comida. Ao pedir para que ele saísse da residência, ele reagiu de forma violenta, chutando-a. Foi quando ela chamou pela GCM.

Os envolvidos foram levados para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) do município, onde foi registrado um boletim de ocorrência de crime consumado.

O agressor foi indiciado por violência doméstica, descumprimento de medida protetiva de urgência, lesão corporal e ameaça. Ele foi conduzido ao Plantão da Polícia Civil, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.