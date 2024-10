Vídeo mostra turbulência impressionante em um avião de combate contra furacões ao sobrevoar o furacão Milton

Um vídeo compartilhado nas redes sociais pelo engenheiro Nick Underwood mostra a turbulenta missão do avião caçador de furacões na manhã desta terça-feira, sobrevoando o furacão Milton.

“Desculpe pelos meus gritos e gritos dos Apalaches, mas isso está no mesmo nível da fuga de Ian de dois anos atrás. Os painéis do piso foram levantados. As sondas de queda quebraram. Um desastre na cabine”, comentaram os engenheiros no X.

Ele acrescentou: “Com toda aquela turbulência, ainda retiramos a sonda para coletar dados. Este é o trabalho. Trabalho importante.”

De acordo com o boletim das 14h00 emitido pelo Centro Nacional de Furacões (CNH), o furacão Milton mais uma vez fortaleceu seus ventos máximos sustentados para 155 mph, continuando como um sistema principal de categoria 4.

O sistema estava localizado nas coordenadas 22,5 graus norte, 88,2 graus oeste, movendo-se leste-nordeste a 8 mph com uma pressão de 923 mb.

O campo de vento com força de furacão se estende por 30 milhas de seu centro, enquanto os ventos de tempestade tropical se estendem por 105 milhas.

O pior furacão em um século

Tampa Bay não é diretamente atingida por um grande furacão há mais de um século. Os cientistas esperam que Milton enfraqueça ligeiramente antes de sua chegada, embora possa manter o status de furacão à medida que atravessa o centro da Flórida em direção ao Oceano Atlântico. Pela previsão, evitaria outros estados atingidos por Helene, que causou pelo menos 230 mortes no caminho da Flórida aos Apalaches.

A última vez que Tampa Bay foi atingida diretamente por um meteoro deste calibre foi em 1921, e as autoridades temem que o destino da região e dos seus habitantes esteja prestes a acabar. O presidente Joe Biden aprovou uma declaração de emergência para a Flórida e a deputada da Câmara, Kathy Castor, disse que 7.000 funcionários federais foram mobilizados para ajudar em uma das maiores operações da história.

“Essa coisa de Milton é séria”, disse a prefeita de Tampa, Jane Castor, em entrevista coletiva na segunda-feira. “Se você quiser enfrentar a Mãe Natureza, ela vencerá 100% das vezes.”

Recuperando-se de Helene

A área da Baía de Tampa continua a recuperar de Helene e da sua poderosa tempestade: uma parede de água de até 2,4 metros de altura que foi criada quando o seu vórtice ainda estava a 160 km da costa. Doze pessoas morreram lá e os piores danos foram relatados na cadeia de ilhas entre São Petersburgo e Clearwater.

A previsão indicava que Milton poderia gerar uma tempestade entre 2,4 e 3,4 metros, provocando ordens de evacuação para as comunidades costeiras do Golfo. Na Flórida, isso significa que quem fica para trás deve se defender sozinho e que não se espera que as equipes de resgate se coloquem em perigo para ajudá-los no auge da tempestade.

Os retardatários foram um problema durante Helene e Ian em 2022. Muitos residentes não deram ouvidos aos avisos, dizendo que quando partiram em tempestades anteriores, os avisos de grandes ondas não se concretizaram. Mas na segunda-feira havia sinais de que as pessoas estavam saindo antes da chegada de Milton.

Um fluxo constante de veículos seguiu para o norte, em direção ao noroeste da Flórida, na Interstate 75, a principal rodovia do oeste da península, enquanto os moradores seguiam as ordens de evacuação. O tráfego ficou congestionado nas pistas sul da rodovia por quilômetros enquanto outros residentes se dirigiam para a relativa segurança de Fort Lauderdale e Miami, do outro lado do estado.

Biden adia viagem

O Presidente Joe Biden vai adiar uma viagem programada à Alemanha e Angola para permanecer na Casa Branca para monitorar o furacão Milton, anunciou terça-feira a Casa Branca.

A secretária de imprensa Karine Jean-Pierre disse que a mudança era necessária “dada a trajetória e a força projetadas” da tempestade.

Não houve indicação de quando a viagem poderia ser remarcada. Biden prometeu ir a África durante o seu mandato, que termina em janeiro.