“Temos toda a documentação, o que fizemos de errado?” Gusttavo Lima rebate acusações e diz que não tem nada a esconder

O cantor Gusttavo deu uma entrevista deu entrevista a um portal especializado em Direito e negou qualquer relação com lavagem de dinheiro com o uso de sites de apostas ilegais, reafirmando que seu contrato com “Vai de Bet” era exclusiva de uso de imagem.

“Contra documentos não há argumentos. A gente tem toda a documentação, todos os contratos, notas fiscais, tudo. Eu ainda perguntei ao meu advogado: ‘Doutor, o que nós fizemos de errado?’. Ele disse: ‘Simplesmente não tem como explicar’. A gente enviou todo o nosso material para a Justiça de Pernambuco, que sequer, na primeira parte, foi analisada”, esclareceu.

Gusttavo Lima disse que rompeu o contrato com a empresa após a operação da Polícia Federal e disse ter ficado surpreso com o pedido de prisão contra ele, que foi revogado depois. “Quando a Polícia Civil foi no nosso escritório, a gente estava na Grécia. O doutor Cláudio (advogado) ainda ligou para a equipe da polícia e falou: ‘O que vocês estão procurando está na gaveta tal, junto com tal, pode levar tudo, o resto está tudo digitalizado’. Estamos desde o começo de boa fé.”

O sertanejo disse que é a favor da regulamentação do jogo e do uso do dinheiro dos impostos para melhorar a saúde e a educação dos brasileiros.

“Jogo não é renda. Jogo é diversão. Eu acho realmente que o governo tem que tomar uma medida protetiva contra isso porque a gente está falando de educação financeira, que já tinha que ter sido implantada no ensino do Brasil há muitos anos, na minha opinião (...). A gente deseja que haja uma regulamentação que pode proteger os meios de pagamento, a casa, os apostadores e, lógico, destinar uma parte desse imposto para o Brasil, para a saúde, a educação. Acho que é o que mais importa nesse momento”, disse.