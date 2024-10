Ônibus atropela romeiros que caminhavam na Via Dutra a caminho de Aparecida; um homem morreu

Um ônibus atropelou romeiros que caminhavam na Rodovia Presidente Dutra, em direção ao Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba, em São Paulo, na noite de terça-feira (8). Um homem de 51 anos não resistiu aos ferimentos e morreu. Outras duas pessoas foram socorridas e levadas a hospitais da região.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu na pista sentido Rio de Janeiro, na altura do Km 188, na região de Santa Isabel. Um grupo composto por sete romeiros caminhava às margens da rodovia, quando houve o atropelamento.

O romeiro de 51 anos não resistiu e faleceu ainda no local. Já outros dois sofreram lesões leves e foram levados a hospitais para atendimento médico. Os demais integrantes do grupo escaparam ilesos.

O motorista do ônibus foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebidas alcoólicas. A PRF informou que a documentação do veículo estava em dia e agora as circunstâncias do acidente serão apuradas pela polícia judiciária.

Recomendações

A Rodovia Presidente Dutra é um dos principais caminhos para o Santuário de Aparecida e o fluxo de romeiros se intensifica perto do feriado religioso, que ocorre no próximo sábado (12). Neste ano, a PRF estima que 40 mil pessoas devam fazer essa peregrinação.

A corporação orienta que aos romeiros não devem fazer o trajeto no período noturno, mas, quem optar, precisa tomar alguns cuidados. “Reforçamos a necessidade do uso de coletes refletivos, lanternas, roupas claras ou coloridas e demais itens ou equipamentos que auxiliem na visualização dos pedestres”, diz a PRF.

Veja mais recomendações aos romeiros no vídeo abaixo: