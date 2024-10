Milton é o maior furacão a atingir Tampa desde 1921

Uma placa na rodovia ao norte de Tampa Bay alerta sobre a força e o momento do furacão Milton no oeste da Flórida

A cidade de Tampa e seus arredores se preparam para enfrentar um dos maiores furacões da história recente. Milton, aproximando-se com a força de um furacão de categoria 4, ameaça atingir diretamente a região da Baía de Tampa, algo que não acontecia desde 1921.

As equipes de emergência estão em ação e milhares de moradores começaram a evacuar a área, temendo um impacto catastrófico. Embora o furacão tenha perdido alguma força desde o seu pico, quando atingiu a categoria 5, Milton continua a ser uma séria ameaça. Os meteorologistas alertaram para tempestades de até 4,5 metros, que podem inundar gravemente as áreas costeiras.

Tampa será atingida pelo furacão Milton, o maior em mais de 100 anos

Os detritos deixados pela recente passagem do furacão Helene podem tornar-se projéteis perigosos, agravando ainda mais a situação. As autoridades, lideradas pelo governador Ron DeSantis, têm trabalhado arduamente para limpar os escombros das ruas, mas o tempo é essencial.

Com mais de 1.200 cargas de entulho removidas e caminhões trabalhando 24 horas por dia, o esforço está focado em minimizar os danos antes que o furacão chegue. No entanto, o tamanho e a força de Milton continuam a ser uma preocupação. As ordens de evacuação foram estendidas às áreas mais vulneráveis, especialmente aquelas próximas à baía e às casas móveis.

As autoridades instaram os residentes a evacuarem para o interior, garantindo que não é necessário percorrer grandes distâncias para chegar à segurança. Abrigos locais foram montados para receber aqueles que não têm um lugar seguro para ficar.

Flórida coloca todos os seus recursos para evitar uma catástrofe

À medida que Milton avança em direção à costa, os residentes de Tampa Bay enfrentam a realidade de um furacão que pode mudar o curso da história da região. Embora muitos tenham optado por ficar e reforçar as suas casas, os avisos são claros: este poderá ser o pior furacão em mais de um século.

Com as autoridades locais e federais em alerta máximo e o presidente Joe Biden declarando estado de emergência, a população de Tampa aguarda com incerteza o impacto do Milton, o maior furacão a ameaçar a região em mais de 100 anos.