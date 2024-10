Deolane Bezerra será convocada para depor na CPI da Manipulação de Resultados no Futebol

Investigada na operação que apura o uso de sites de aposta para lavagem de dinheiro, em um esquema milionário que envolve quadrilha internacional, a advogada Deolane Bezerra deve ser intimada a depor na CPI que apura a manipulação em resultados de futebol. A convocação da advogada foi votada e aprovada nesta terça-feira pelos integrantes da CPI.

ANÚNCIO

O pedido foi feito pelo senador Eduardo Girão (Novo), que argumentou que a influenciadora “pode ajudar essa comissão parlamentar de inquérito a esclarecer questões atinentes ao objetivo final dessa CPI que é o desvendar possíveis implicações de facções criminosas com a as empresas que atuam no mercado de jogos de apostas on-line.”

Deolane chegou a ser presa juntamente com sua mãe, Solange Bezerra, mas a advogada saiu com um habeas corpus.

De acordo coma investigação da Polícia Federal, esse esquema que envolve Deolane Bezerra e outros influenciadores movimentou mais de R$ 3 bilhões de janeiro de 20-19 a maio de 2023, dinheiro que vem da exploração de jogos ilegais.

A investigação da polícia apura ainda o envolvimento de plataformas de jogos na internet (bets), que seriam usadas para lavar o dinheiro dos jogos ilegais. Uma delas é a Esportes da Sorte, que patrocina clubes de futebol como o Corinthians, Athletico-PR, Bahia, Grêmio, Palmeiras, Ceará, Náutico e Santa Cruz.