Caso Rafael Miguel: prestes a ser julgado, Cupertino agora diz que viu quem matou ator e seus pais

Prestes a enfrentar o júri popular pela morte do ator Rafael Miguel e seus pais, Paulo Cupertino, que afirma ser inocente, agora apresenta uma nova versão sobre o caso. Em entrevista ao portal “Metrópoles”, o advogado Alexander Neves Lopes, que defende o empresário, relatou que seu cliente afirma que viu quem cometeu os assassinatos.

“Ele me relata que viu quem atirou, mas não sabe quem é. Ele achou a situação complicada e com medo saiu do local”, disse o advogado, que ressaltou que agora “cabe à Polícia Civil” descobrir a identidade do suposto criminoso.

Cupertino, que é réu por triplo homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, está com júri popular marcado para começar às 13h desta quinta-feira (10), no Fórum da Barra Funda, na Zona Oeste da capital paulista. Dois amigos acusados de o ajudarem na fuga também serão julgados na ocasião.

O defensor afirma que vai apresentar no julgamento a tese do seu cliente, sobre o suposto assassino do ator, e destacou que ele “se equivocou” ao não ter falado sobre isso antes. Quando foi ouvido durante o processo, Cupertino preferiu se manter em silêncio.

Por enquanto, o homem segue preso no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarulhos, na Grande São Paulo.

Relembre o caso

O MP-SP afirma que Cupertino cometeu os assassinatos na frente da casa onde Isabela Tibcherani Matias morava com a mãe, no bairro Pedreira, Zona Sul de São Paulo, no dia 9 de junho de 2019. Segundo a acusação, o empresário chegou armado e atirou em Rafael Miguel e contra os pais dele, João Alcisio Miguel e Miriam Selma Miguel. A motivação foi porque ele não aceitava o namoro de sua filha com o ator.

Isabela e sua mãe presenciaram o crime, mas não ficaram feridas. O empresário fugiu na sequência e passou três anos foragido, sendo que nesse período ele se escondeu em outros estados e até em outros países. Ele só foi preso no dia 17 de maio de 2022, escondido em um hotel na capital paulista.

De acordo com as investigações do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) de São Paulo, pelo menos quatro amigos ajudaram Cupertino na fuga. Porém, apenas dois deles tiveram as participações comprovadas pela polícia e respondem ao processo.

Isabela Tibcherani namorava o ator Rafael Miguel e presenciou o crime Reprodução

Testemunhas no júri

Isabela e a mãe devem ser testemunhas no júri popular, mas a jovem pediu para ser ouvida de forma virtual, pois não quer estar na presença do pai. A solicitação foi negada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), mas foi acatada uma recomendação do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) para que Cupertino seja retirado durante as oitivas de mãe e filha.

Conforme o portal “Metrópoles”, a promotora Soraia Bicudo Simões Munhoz destacou que seu pedido decorre do “fundado temor e evidente constrangimento” de Isabela e Vanessa estarem no mesmo recinto que Cupertino, pelo fato de que elas presenciaram o momento em que o empresário matou Rafael Miguel e seus pais.