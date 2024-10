Adolescente de 14 anos é encontrada com sinais de abuso sexual após passar três dias desaparecida em SP

Na manhã da última terça-feira, dia 08 de outubro, uma adolescente, de apenas 14 anos, foi resgatada após passar três dias desaparecida, em Sumaré, município do estado de São Paulo. Ela foi encontrada em um barraco, desorientada e, segundo exames, com sinais de abuso sexual.

ANÚNCIO

De acordo com o portal G1, a família da menor informou que ela tem deficiência mental e desapareceu no sábado (05) após sair com uma amiga para buscar uma blusa no Jardim Residencial Veccon. Segundo a mãe da adolescente, o principal suspeito de cometer o crime é um homem que conhecia a família.

Na terça-feira, o homem foi visto pela polícia militar na Rua Chapecó. Segundo a polícia, durante a abordagem, ele confessou que estava ‘segurando’ a jovem em um terreno baldio, e que havia saído apenas para conseguir alimentos para ela.

“De pronto, após breve entrevista, ele já confessou o crime e disse que realmente estava com a menina. Disse que havia acontecido a relação sexual em duas datas, no sábado e no domingo, então essa menina ficou com ele desde sábado até hoje em cárcere privado. Nós localizamos ela num tipo de lixão, onde ele fez uma cabana com restos de sofá, e ali eles estavam passando os dias”, relatou o tenente Marcelo Giavarotti.

Exames médicos

O barraco onde a adolescente foi encontrada fica localizado em uma área de descarte de materiais. Ainda segundo relato da polícia, a vítima estava deitada em uma cama e apresentava problemas cognitivos nítidos.

Ela foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Macarenk e realizou exames que constataram “conjunção carnal, picadas de pernilongo e fezes na roupa”.

O suspeito afirmou à PM conhecer a menina e que “ela queria sair com ele”, confirmando ter passado três dias ao lado dela praticando atos sexuais. Ele também disse saber a idade da vítima e, mesmo assim, decidiu levá-la consigo.

O homem, que vive em situação de rua, e não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante e vai responder por estupro de vulnerável e subtração de incapaz. Ele foi conduzido à Cadeia Pública de Sumaré.