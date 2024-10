X, antigo Twitter, voltará a funcionar a qualquer momento; Moraes autorizou a reativação da rede social no Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou, nesta terça-feira, 8, a reativação do X, antigo Twitter, no Brasil, depois de quase um mês em que a rede social ficou suspensa no país.

ANÚNCIO

Foi determinado que Elon Musk, dono da empresa, cumprisse com as decisões judiciais para o desbloqueio da rede social. Após o magnata atender as demandas e solicitar a reativação da plataforma, Moraes determinou o funcionamento do site no Brasil novamente.

O X está suspenso desde 30 de agosto, após determinação de Alexandre de Moraes pela falta de cumprimento das leis de operação no Brasil. No entanto, poderá retornar a qualquer momento, haja vista a liberação dada pelo ministro do STF no final da tarde desta terça-feira (8).

Decisão judicial de suspensão

A suspensão do X no Brasil, antigo Twitter, foi determinada no final de agosto, após o descumprimento de uma exigência do Supremo Tribunal Federal (STF). O ministro Alexandre de Moraes notificou a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para bloquear a rede social no país dentro de 24 horas.

Além do bloqueio da plataforma, a Apple e a Google receberam o prazo de cinco dias para remover o aplicativo do X para download, no entanto, mais tarde o pedido foi revogado. Moraes também estabeleceu uma multa diária de R$ 50 mil para usuários ou empresas que tentem acessar a plataforma com uso de VPNs e outros meios.

A rede social não teria cumprido com o prazo para atender a ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A exigência determinava a indicação de um representante legal para a rede social no Brasil até então.

Desde que a ordem foi enviada a Elon Musk, dono da rede social, o bilionário reagiu à exigência do ministro por meio de memes, se negando a atender. O perfil oficial do X publicou um comunicado, afirmando que não atenderia o pedido de Moraes.