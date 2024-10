Homem de 46 anos é preso em flagrante após tentar estuprar mulher em situação de rua no litoral de SP

Um homem, de 46 anos, foi preso em flagrante após tentar estuprar uma mulher em situação de rua, que estava dormindo em uma praça de São Vicente, município do estado de São Paulo que pertence à Região Metropolitana da Baixada Santista.

De acordo com o portal G1, a vítima relatou que acordou e teve a sensação de que alguém tinha deitado com ela. Conforme o relato, ela ainda sentiu as partes íntimas do homem, que estava a “encoxando” e colocando as mãos por dentro de seu shorts.

Segundo o Boletim de Ocorrência, a mulher, de 40 anos, gritou até a Guarda Civil Municipal (GCM) chegar. Ela contou aos agentes estar em situação de rua há aproximadamente uma semana, e explicou que um amigo estava por perto com alguns cachorros e, por este motivo, se sentiu segura para dormir na Praça 22 de janeiro, no Centro.

Ainda de acordo com a polícia, dois homens contaram aos agentes que tomaram uma “cachacinha” com o suspeito, que não conheciam, próximo ao local do crime. Em determinado momento, eles afirmaram que viram o homem indo deitar ao lado da mulher e a importunando sexualmente.

Segundo o registro policial, a mulher começou a brigar com o homem ao levantar e ver que ele estava com o zíper da calça aberto. A prefeitura informou que os gritos da vítima puderam ser escutados por GCMs, que realizavam patrulhamento pelo local e foram apaziguar a situação.

De acordo com a administração municipal, ela contou aos guardas que havia sofrido uma tentativa de estupro por homem, que não conhecia. Diante da situação, os GCMs levaram os envolvidos à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) da cidade. O suspeito negou o crime, mas teve a prisão em flagrante decretada.