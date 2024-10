Adolescente de 16 anos é morto pela polícia após tentar atirar contra uma mulher em Rio Claro, interior de SP

Nesta terça-feira, dia 08 de outubro, um adolescente, de apenas 16 anos, foi morto em uma troca de tiros com a equipe do 10º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), no bairro Santa Eliza, em Rio Claro, município no interior de São Paulo.

De acordo com o portal de notícias G1, a Polícia Militar informou que o jovem havia tentado matar a tiros uma mulher, de 36 anos, por volta das 8h, no bairro Mãe Preta. A vítima foi atingida na cabeça e está internada na Santa Casa. Não há informações sobre seu estado de saúde.

Conforme o Boletim de Ocorrência, quando os policiais chegaram ao local, a mulher havia sido socorrida por vizinhos e levada à Unidade de Pronto Atendimento do Cervezão, e não havia sinal do suspeito.

Porém, câmeras de segurança o flagraram em frente ao local do crime em uma moto. O caso foi registrado como tentativa de feminicídio e será investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

A morte do adolescente

Ainda segundo informações do registro policial, durante a manhã, o adolescente foi localizado na residência onde morava, no bairro Santa Eliza. Pelas frestas do portão, os policiais viram a moto que teria sido utilizada no crime e entraram no local.

De acordo com os agentes, o jovem tentou fugir e deu dois tiros contra os policiais, que atingiram o escudo de um deles. Outro policial revidou e atingiu o menor com cinco tiros no peito. Ele foi socorrido pelo Resgate do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos.

A arma utilizada pelo adolescente foi recolhida pela PM antes da chegada da perícia e entregue depois na delegacia. Ela estava com quatro munições intactas e duas deflagradas.

O armamento utilizado pelos policiais do Baep também foi apreendido. A moto e o capacete, roubados durante a madrugada, foram devolvidos ao dono. Em julho do ano passado, o adolescente, identificado como João Pedro Bis, já havia matado a avó materna. Ele chegou a ligar para o pai pedindo desculpas.