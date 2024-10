VÍDEO: Pai do menino Henry Borel é o 8º candidato a vereador mais votado no Rio: “Coração é só gratidão”

Leniel Borel (PP), pai do menino Henry Borel, é eleito vereador no Rio de Janeiro

O engenheiro Leniel Borel (PP), pai do menino Henry Borel, que morreu com sinais de agressão em 2021, foi o oitavo candidato a vereador mais votado no Rio de Janeiro. Ele obteve 34.359 votos, o que representa 1,13%. Com isso, a partir de 2025, ele vai ocupar uma cadeira na Câmara Municipal do Rio, a mesma onde o acusado pela morte do filho, ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho, atuava.

Durante sua campanha, Leniel destacou que vai trabalhar para garantir os direitos das crianças e adolescentes. Após o resultado das urnas, ele postou um vídeo no seu Instagram, no qual ele agradeceu o apoio e falou sobre os planos futuros. “Fazemos parte de um dia histórico para a cidade do Rio de Janeiro. A partir de agora, construiremos um futuro melhor para os nossos pequenos”, disse (assista abaixo).

Morte de Henry Borel

Henry Borel deu entrada em um hospital na Zona Oeste do Rio de Janeiro, inconsciente, na madrugada do dia 8 de março de 2021. O garoto foi considerado morto momentos depois.

Na ocasião, Henry estava no apartamento em que sua mãe, Monique Medeiros, morava na companhia de seu padrasto, o ex-vereador Dr. Jairinho. Segundo o casal, o menino teria caído da cama, que gerou hemorragia e as lesões que levaram à sua morte.

Porém, uma intensa investigação e a análise realizada pelos médicos, ficou comprovado que a causa da morte de Henry foi hemorragia interna com laceração hepática no fígado em decorrência de uma ação empregada por força violenta.

Monique e Jairinho foram presos logo depois. Em depoimento, o ex-vereador negou o crime. A mulher chegou a alegar que vivia um relacionamento abusivo e que não tinha ciência de que o filho era agredido pelo padrasto. No entanto, mensagens enviadas à ela pela babá do garoto mostraram que ela sabia sim que o homem costumava agredir a vítima.

O homem teve o mandato político cassado, assim como seu registro como médico. Ele virou réu no caso por homicídio triplamente qualificado com emprego de tortura, motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima. Jairinho segue no Presídio Pedrolino Werling de Oliveira, conhecido como Bangu 8, no Complexo de Gericinó.

Já a mãe do menino, que também responde pelo caso, será julgada por homicídio e omissão. Enquanto aguarda o julgamento, ela segue em liberdade.