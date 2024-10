Estes são os alarmantes motivos pelos quais recomendam desativar a Meta AI do WhatsApp

Um estranho círculo de cores apareceu do nada em uma das atualizações feitas pelo WhatsApp no final de julho de 2024. Trata-se da incorporação da inteligência artificial, por meio de um chat ao qual você sempre pode acessar a partir dos serviços de mensagens de todos os aplicativos da Meta, empresa de Mark Zuckerberg.

Chama-se Meta AI e, desde o início, é apresentado como um chatbot amigável ou assistente virtual ao qual você pode consultar através de um chat pessoal com o mesmo sistema, ou integrá-lo em uma conversa em grupo.

As discussões acabaram. Se alguém estiver em um debate com um vai e vem interminável, alguém pode perguntar ao MetaAI quem está certo e o sistema responderá, de acordo com as informações armazenadas em seus servidores.

No entanto, há usuários que não estão muito felizes com a presença dessa nova funcionalidade, que se tornou mais popular no WhatsApp. Em primeiro lugar, porque às vezes os dedos podem pressionar esse círculo invasivo sem querer, e é irritante ter que sair para depois acessar o chat para o qual você realmente estava indo.

Por que desativar o Meta AI do WhatsApp?

Uma resenha do La Nación destaca cinco razões fundamentais pelas quais a inteligência artificial do WhatsApp ou dos outros serviços de mensagens do Meta onde está presente deve ser desativada.

Em primeiro lugar, eles afirmam que a IA incorporada não tem dados precisos e recorre a fontes comuns como a Wikipedia.

Com base no exposto acima, os servidores de IA consomem quantidades exageradas de eletricidade. Portanto, por não ser uma fonte precisa de dados, não vale a pena prejudicar o meio ambiente por informações que você acabará procurando em outro lugar.

Limita você da novidade. A Meta AI te afasta do novo e isso faz com que deixe de lado a curiosidade por temas interessantes, dos quais poderia se informar de outra maneira que não seja por meio de um chatbot.

Meta AI é uma distração. Adicionar mais uma à enorme quantidade de redes sociais e outras plataformas digitais de IA seria insistir na exageração de serviços de Internet.

Tira a tua criatividade. Imagina que tens a resposta a uma pergunta num grupo e tu respondes com uma de Meta AI. Aí, algumas das tuas células cerebrais que antes usavas para seres engenhoso desapareceram.

Como desativo isso?

Não é possível. O Meta é como uma seita que te obriga a ter ativo tudo o que eles querem vender. A única coisa que você pode fazer é fechar o chat com o Meta AI.