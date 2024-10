Saiba quem era o produtor musical do cantor Boladin 211 morto a tiros na Zona Norte de São Paulo

A Polícia Civil investiga a morte do produtor musical David Beckhauser Santos Herold, de 34 anos, que foi assassinado a tiros durante a gravação de um videoclipe do cantor de trap Boladin 211, na Vila Nova Cachoeirinha, Zona Norte de São Paulo. Testemunhas contaram que dois suspeitos se aproximaram e efetuaram mais de 60 disparos na direção da vítima, que foi socorrida e levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Peri, mas não resistiu. A motivação do crime ainda é um mistério.

Um carro que estava no local ficou marcado por várias marcas de tiros. Veja no vídeo abaixo divulgado pelo “SBT News”:

O caso aconteceu na noite de quarta-feira (2), na Rua Cariacica. David fazia fotos do cantor de trap, logo após a gravação do videoclipe, quando foi baleado. Ainda não há confirmação de quantos tiros o atingiram.

O caso foi registrado como homicídio no 72º Distrito Policial da Vila Penteado, onde os policiais solicitaram perícia e buscam imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a identificar os criminosos. Até agora, não há detalhes sobre o que possa ter motivado o crime.

Nas redes sociais, Boladin 211 lamentou a morte do produtor musical e escreveu que ele “nunca será esquecido”. “Cuida de mim aí de cima dindao, te amo pra sempre”, ressaltou o cantor.

Cantor Boladin 211 lamentou a morte do produtor musical David Herold, assassinado a tiros na Zona Norte de SP (Reprodução/Instagram)

Quem era David Herold?

David Beckhauser Santos Herold era natural de Florianópolis, em Santa Catarina, mas tinha dupla cidadania: brasileira e norte-americana. A mãe dele era casa com um norte-americano e ele morou nos Estados Unidos entre os anos de 2008 e 2013, período em que chegou a servir como soldado do Exército daquele país.

Em 2015, quando já estava de volta ao Brasil, ele foi preso pela polícia do Rio Grande do Sul portando drogas. Já em 2016, foi condenado pela Justiça de Santa Catarina pelo homicídio de Thiago Polucena de Oliveira, apontado com um dos chefes do tráfico no Morro do 25, ocorrido em 2014.

O produtor musical tinha mandado de prisão em aberto em Santa Catarina e era procurado.