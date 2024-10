Mega-Sena sorteia R$ 44 milhões; confira as dezenas da sorte

A Mega-Sena realiza nesta quinta-feira (3) o sorteio do concurso 2782 e o apostador que acertar as quinze dezenas pode levar para casa uma bolada estimada em R$ 44 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

ANÚNCIO

Os números sorteados para a Mega-Sena são:

06, 11, 16, 25, 28, 45

LEIA TAMBÉM:

SORTEIO ANTERIOR

No sorteio da terça-feira, nenhum apostador levou o prêmio da Mega para casa. Cinquenta e uma apostas chegaram bem perto, acertaram a quina, e cada uma delas faturou R$ 59.449,24. Na faixa dos quatro acertos, 3.673 apostas levaram R$ 1.179,22.

SURPRESINHA E TEIMOSINHA

O apostador pode ainda optar pela Surpresinha ou pela Teimosinha. Na primeira, o sistema da Caixa preenche aleatoriamente o volante e na segunda o jogo é repetido por vários concursos consecutivos.