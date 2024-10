Israel relata que houve oito soldados mortos em combates no sul do Líbano

Bombardeio de Israel no sul do Líbano, em 2 de outubro

As Forças de Defesa de Israel (IDF) confirmaram que pelo menos oito de seus soldados morreram em combate no sul do Líbano, território no qual lançaram uma incursão terrestre esta semana como parte da guerra contra o partido miliciano xiita Hezbollah.

O Exército havia informado horas antes que o Comandante Eitan Itzhak Oster, de apenas 22 anos, havia “caído em combate no Líbano”, embora sem fornecer mais detalhes sobre o local dos confrontos, embora tenha confirmado combates “à queima-roupa” com a milícia.

As IDF então emitiram um comunicado com os nomes dos demais soldados falecidos. Todos eles entre 21 e 23 anos.

Como os membros do exército israelense morreram no Líbano?

O Exército israelense detalhou que dois dos soldados morreram durante um tiroteio com membros do Hezbollah em uma cidade no sul do Líbano, onde o mencionado Oster também perdeu a vida. O restante morreu em dois outros incidentes separados.

O Hezbollah falou no início do dia sobre os combates com as tropas israelenses após “uma tentativa de infiltração” em torno da cidade de Odaisé e garantiu que causou “baixas” às forças israelitas, forçando a sua “retirada”.

Posteriormente, as Forças Armadas Libanesas indicaram que as tropas do exército israelense atravessaram a chamada Linha Azul, a fronteira que de fato separa os dois países vizinhos, e entraram em território libanês.

O Exército Libanês confirmou também que um soldado ficou ferido devido a um bombardeio realizado por um drone numa estrada localizada nos arredores de Kukba e sublinhou que o soldado estava participando nos trabalhos para “abrir a estrada que liga Marjayun e Hasbaya” com o objectivo de “garantir a passagem dos cidadãos” que fogem dos ataques israelenses.

Israel descreveu a sua invasão do Líbano como uma operação “seletiva e limitada” contra os “alvos terroristas e infraestruturas” do Hezbollah, argumentando que estes representam “uma ameaça imediata e real aos colonatos israelenses na fronteira norte”, após mais de onze meses de combates. depois que o grupo atacou o território israelense um dia após os ataques de 7 de outubro de 2023 pelo Hamas.