Imagens aterrorizantes mostram mísseis lançados pelo Irã passando perto de um voo comercial sobre Israel

Bombardeio de Israel no sul do Líbano, em 2 de outubro

Um vídeo chocante, gravado a partir da cabine de um voo comercial a caminho de Dubai, capturou imagens de mísseis lançados pelo Irã cruzando os céus perto de Israel. O incidente ocorreu na noite de terça-feira, quando o Irã lançou uma barreira de mísseis balísticos contra Israel, no meio de tensões crescentes na região.

O vídeo mostra os mísseis subindo para o céu noturno, passando perigosamente perto do avião. O piloto do voo foi quem capturou as imagens, nas quais é possível ver vários mísseis voando pelo céu, iluminados por um brilho laranja, enquanto o avião continuava seu curso.

Voos comerciais em todo o mundo desviados devido a ataques entre Israel e o Irã

Felizmente, os mísseis passaram com segurança sobre o avião, mas a proximidade dos explosivos gerou grande preocupação na comunidade internacional. Isto destacou a possível negligência por parte do Irã ao não garantir que as rotas aéreas civis estavam desobstruídas antes de realizar o lançamento do míssil.

Perante o perigo iminente que a situação representa, várias companhias aéreas apressaram-se a desviar os seus voos do espaço aéreo sobre o Médio Oriente. Imediatamente, os voos comerciais na região foram redirecionados para rotas mais seguras ao norte e ao sul, evitando sobrevoar zonas de conflito.

Companhias aéreas como Emirates, British Airways e Lufthansa cancelaram ou desviaram voos para hubs alternativos em locais como Egito e Chipre. Alguns voos para Israel e outras partes do Médio Oriente foram mesmo suspensos temporariamente devido ao receio de novos ataques. Os aeroportos do Irã, Israel, Líbano, Jordânia, Iraque e Síria suspenderam as operações de entrada e saída de voos durante várias horas.

O Oriente Médio em crise e à beira da guerra

Este incidente também aumentou as tensões na região, com Israel respondendo aos ataques e prometendo retaliação. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que Israel responderá na hora e no lugar certos. Entretanto, o Irã defendeu os lançamentos de mísseis como resposta aos recentes ataques israelenses no Líbano.

A situação deixou o Médio Oriente num estado de incerteza, com a comunidade internacional a acompanhar de perto quaisquer novos desenvolvimentos que possam desencadear um conflito maior. Imagens de mísseis passando perto de voos comerciais revelaram a fragilidade da segurança numa região à beira de um conflito armado.