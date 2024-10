Eleições em SP: veja horário do debate e onde assistir

Nesta quinta-feira os cinco primeiros colocados nas pesquisas para assumir a cadeira de prefeito de São Paulo mais uma vez se encontram em debate realizado pela TV Globo.

O debate começa às 22h e será exibido em TV aberto, na Globo, logo após a exibição da novela ‘Mania de Você’. Os moradores de São Paulo poderão ainda assistir a sabatina dos candidatos pela GloboNews, no portal G1 e na plataforma de streaming Globoplay.

QUEM PARTICIPA?

Guilherme Boulos (PSOL);

Pablo Marçal (PRTB);

Ricardo Nunes (MDB);

Tabata Amaral (PSB);

José Luiz Datena (PSDB).

REGRAS DO DEBATE

O debate desta quinta-feira será mediado pelo jornalista Cesar Tralli, que terá poder para interromper o candidato que desrespeitar seus concorrentes, cortar o som e dar advertências aos candidatos.

Na primeira advertência, o candidato perde um minuto nas considerações finais, na segunda ele perde direito às considerações finais e na terceira será expulso do debate.

Os candidatos ficarão dispostos lado a lado e terão direito a manter apenas um assessor dentro do estúdio. Ele não poderá se manifestar ou circular pelo estúdio e em caso de descumprimento da regra, ele será retirado do local e o assessor, punido.

Estão proibidas filmagens, fotografias e lives do estúdio durante o debate e durante o intervalo.

DINÂMICA

O debate terá quatro blocos, o primeiro e o terceiro com temas livres, com o candidato podendo escolher para quem pergunta entre aqueles que ainda não responderam no bloco. Todos deverão fazer uma pergunta e responder uma pergunta.

O segundo e o quarto bloco terão temas determinados sorteados em uma urna. O tempo determinado será de 40 segundos para fazer as perguntas, um minuto e quarenta segundos para a resposta, um minuto e quinze segundos para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Nas considerações finais, cada candidato terá 2 minutos.