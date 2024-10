Carro de assistente social que morreu no DF após peça ser lançada de airbag não passou por recall

Assistente social Marcela Gonçalves Feitosa de Melo, de 37 anos, morreu após peça do airbag do veículo atingir a carótida dela, aponta perícia

O carro da assistente social Marcela Gonçalves Feitosa de Melo, de 37 anos, que morreu em um acidente em frente ao Terminal Rodoviário do Cruzeiro, no Distrito Federal, tinha sido convocado em um recall para manutenção nos airbags, mas não passou pela manutenção. A suspeita é que uma peça tenha sido lançada do equipamento e atingido a carótida da vítima, que depois de ferida bateu contra um veículo estacionado. A Polícia Civil ainda apura as causas do acidente.

Marcela morreu na tarde da última terça-feira (1º). Um laudo preliminar da perícia aponta que a mulher foi atingida por uma peça chamada de espoleta, que é uma cápsula com material explosivo que aciona o airbag em caso de acidente. Além de ter o pescoço ferido, também havia fragmentos metálicos na coluna cervical.

“Vamos aguardar os demais laudos do Instituto de Criminalística. Nós temos que diferenciar a responsabilidade da montadora e da empresa. Estamos analisando se houve as revisões do veículos e se houve a constatação dessa falha”, contou o delegado Victor Dan, em entrevista ao site G1.

Marcela dirigia um Toyota/Etios SD XS, 2015/2016, que estava em campanha de recall. De acordo informações que constam no site da Secretaria Nacional de Trânsito (SENATRAN), o modelo de carro registrou duas chamadas para reparos nos airbags do passageiro e do motorista. Contudo, até a data do acidente, o veículo da assistente social não tinha passado pela devida manutenção.

Em nota, a Toyota lamentou o acidente e informou que o modelo “se encontra com campanha de recall pendente desde 2019″. “Para que a Toyota possa fornecer maiores informações, será necessária perícia técnica. Aproveitamos para pedir aos proprietários que verifiquem se os seus veículos estão envolvidos na campanha de recall pelo site, pelo Toyota Assistência 24 horas no telefone 0800 703 0206 ou diretamente com o concessionário mais próximo”, destacou a empresa.

“Caso o veículo esteja envolvido na campanha de recall, pedimos que o proprietário entre em contato com a Rede de Concessionárias Toyota para realizar o agendamento. O serviço consiste na substituição do deflagrador da bolsa do airbag, tem duração estimada de até 1 hora e é realizado de forma gratuita”, explicou a Toyota.

No site do Senatran é possível consultar os veículos que estão em campanha de recall. Basta informar o chassi ou a placa do veículo.

Luto

Marcela era natural da cidade de Inhuma, no Piauí, mas morava em Taguatinga, no Distrito Federal. Ela atuava como assistente social no Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) e também já tinha prestado serviço à UniProjeção.

Em nota, o CIEE lamentou o falecimento e destacou que tem prestado todo auxílio necessário à família da vítima.