Saiba como observar eclipse anular do sol no Brasil nesta quarta-feira 2; acompanhe ao vivo

Veja como assistir ao vivo a transmissão do eclipse anular do sol no Brasil nesta quarta-feira 2

Quem vive no Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil poderá acompanhar um eclipse solar no final da tarde desta quarta-feira (2). Assim como ocorre no eclipse total, o anular conta com o mesmo processo de alinhamento entre a Terra e o Sol, gerando um bloqueio de grande parte da luz do sol em certa área da superfície da Terra. Como a sombra da Lua não cobre o Sol por completo, surge o efeito no céu chamado “anel de fogo”.

O fenômeno, de caráter anular, poderá ser contemplado em uma faixa estreita de passagem pelo Oceano Pacífico, Oceano Atlântico e no extremo sul da América do Sul, também presente na Argentina e no Chile.

“Esse tipo de eclipse ocorre quando a Lua está em seu apogeu, o ponto mais distante de sua órbita da Terra, ou próxima deste ponto, fazendo com que pareça menor do que o Sol no céu. A frequência com que os eclipses do Sol ocorrem é, em média, duas vezes por ano, podendo ser somente parciais, anulares ou totais. O último eclipse anular do Sol ocorreu em 14 de outubro de 2023 e foi visto em uma parte do Brasil”, explicou Josina Nascimento, astrônoma do Observatório Nacional, segundo a Agência Brasil.

Como assistir o eclipse anular do sol ao vivo

A visão para o lado oeste deve estar livre para conseguir assistir ao eclipse, que acontecerá em paralelo ao pôr do sol. Confira os horários de cada estado brasileiro, segundo o mapa interativo do portal Time And Date:

Espírito Santo: inicia às 17h07 e termina cerca de 17h45;

Rio de Janeiro: inicia às 16h59 e termina cerca de 17h59;

Mato Grosso: inicia às 17h07 e termina cerca de 18h00;

Goiás: inicia às 17h08 e termina cerca de 18h10;

Minas Gerais: inicia às 16h59 e termina cerca de 18h15;

São Paulo: inicia às 16h51 e termina cerca de 18h23.

Mato Grosso do Sul: inicia às 16h46 e termina cerca de 18h26;

Paraná: inicia às 16h43 e termina cerca de 18h32;

Santa Catarina: inicia às 16h41 e termina cerca de 18h34;

Rio Grande do Sul: inicia às 16h30 e termina cerca de 18h41

Para obsevar o eclipse, Josina Nascimento apresenta algumas precauções: “Em hipótese alguma olhe diretamente para o Sol sem proteção adequada. Óculos escuros, chapas de raio-X ou outros filtros caseiros não protegem contra os danos. É essencial utilizar filtros certificados, como os óculos especiais para observação solar ou vidros de soldador 14.”

Os que desejam assistir o eclipse pela internet, o Observatório Nacional realizará uma transmissão ao vivo no YouTube, junto aos astrônomos do Projeto Céu em sua Casa: observação remota e com o Time And Date. Assista: