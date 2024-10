Polícia do RJ procura suspeita de dar bombons envenenados a duas crianças; uma delas não resistiu

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) assumiu a investigação e procura uma mulher suspeita pela morte do menino Ythallo Raphael Tobias Rosa, de 7 anos, que faleceu após consumir bombons supostamente envenenados, em Cavalcanti, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Já o garoto Benjamim Rodrigues Ribeiro, de 6, que também ingeriu os doces, segue internado em estado grave no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. Um exame apontou a ingestão de chumbinho, que é um veneno para rato.

ANÚNCIO

“Essa mulher teria passado de moto e parado, encontrado as crianças e oferecido bombons. A gente está agora em busca de imagens para identificar esse momento do oferecimento desse bombom e a ingestão pelas crianças”, explicou o delegado Marcos Henrique Alves, ao site G1.

Conforme a investigação, Ythallo pegou os bombons e dividiu com Benjamin, com quem estudava na Escola Municipal Rostham Pedro de Farias. Depois que voltaram para suas respectivas casas, eles começaram a passar mal.

Os garotos foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Del Castilho, em momentos diferentes, na tarde da última segunda-feira (30). Lá, foi constatado que ambos estavam com sinais de envenenamento.

Ythallo sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. Já Benjamim foi transferido para o Hospital Miguel Couto, onde permanece internado e sem previsão de alta.

O corpo do garoto que faleceu passou por necropsia, quando foram encontradas partículas granuladas amarronzadas no estômago. O material foi encaminhado para um exame complementar toxicológico para identificar se os grânulos são mesmo chumbinho. O sepultamento dele deve ocorrer na tarde desta quarta-feira (2), no Cemitério de Inhaúma.

A Secretaria Municipal de Educação de Cavalcanti informou, em nota, os momentos em que as crianças foram vistas na rede de ensino. “O aluno Ythallo Rosa não compareceu à escola nesta segunda-feira e nem na sexta-feira passada. Ythallo foi visto ontem, depois da saída da escola, andando de bicicleta na rua. O aluno Benjamim frequentou normalmente as aulas, saindo ao final do turno, 17h30″, destacou a pasta.