Israel confirma que várias de suas bases foram atingidas por mísseis iranianos, mas sem grandes danos

O Exército de Israel confirmou nesta quarta-feira que vários de seus bases aéreas foram atingidas no ataque com mísseis balísticos executado na terça-feira pelo Irã contra o país, embora tenham descartado danos significativos e afirmado que não houve impactos em aeronaves ou depósitos de armas.

"Não houve danos que interrompessem as operações da Força Aérea em nenhum momento", afirmou o Exército, que indicou que os danos em áreas civis foram "mínimos" e causados principalmente pelo impacto dos destroços dos mísseis lançados para interceptar os projéteis iranianos.

No entanto, Israel se recusou a fornecer detalhes sobre a porcentagem de interceptações com o objetivo de "evitar fornecer informações a Irã e ao Hezbollah que os ajudem a aprender lições", embora tenha insistido que o sistema de defesa aérea funcionou de forma "impressionante", conforme relatado pelo jornal israelense Haaretz.

Por que o Irã lançou este ataque contra Israel?

A Guarda Revolucionária do Irã afirmou que o ataque foi lançado contra bases militares israelenses nos arredores da cidade israelense de Tel Aviv em resposta à morte de Ismail Haniyeh e Hassan Nasrallah, líderes do braço político do Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) e do partido-milícia xiita libanês Hezbollah, respectivamente, ambos grupos apoiados por Teerã.

Posteriormente, a Guarda Revolucionária assegurou que "90% dos mísseis lançados" como parte da operação "Promessa Verdadeira II" atingiram com sucesso seus objetivos, incluindo "centros estratégicos israelenses", bases de radares e instalações de organizações "envolvidas nos ataques que resultaram na morte de Haniyeh (assassinado no final de julho em Teerã) e Nasrallah, morto na semana passada em um bombardeio na capital do Líbano, Beirute.

Os ataques ocorreram horas após Israel anunciar o início de uma invasão ao Líbano após mais de onze meses de combates com o Hezbollah, desencadeados pelos ataques realizados em 7 de outubro de 2023 pelo Hamas e outras facções palestinas.

O aumento das tensões levou ao temor de uma guerra em grande escala na região.

Após o ataque de mísseis, o chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel, o general Herzi Halevi, afirmou que as autoridades israelenses responderão ao Irã com um ataque que demonstre as capacidades "precisas e surpreendentes" do país.

Por sua vez, o presidente do Irã, Masud Pezeshkian, advertiu Israel contra um conflito aberto e defendeu a resposta iraniana às ações israelenses na região.