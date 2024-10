Eleições 2024: o voto é obrigatório ou facultativo?

Neste domingo, milhares de brasileiros vão às urnas para escolher seus representantes nas Prefeituras e Câmaras Municipais de todo o país.

Para quem tem entre 18 e 70 anos o voto é obrigatório, segundo a legislação brasileira, mas é facultativo para quem tem mais de 70 anos ou é analfabeto.

Jovens entre 16 e 17 anos também têm voto facultativo, mas se quiserem podem votar, bastando que tenham tirado o título de eleitor no prazo definido pelos cartórios eleitorais.

E quem ainda não tem biometria?

Pelo menos 80% do eleitorado paulista já possui biometria, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e poderá liberar a urna com a impressão digital. Mas quem ainda não tem o cadastro biométrico poderá votar normalmente no domingo, bastando para isso que apresente um documento oficial com foto.